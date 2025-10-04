„Elster Bau“ und „Gerüstbau Stanitz“ feiern unter einem Dach 70. Geburtstag. Wen Chef Matthias Wegener lobt, warum er für einen Tag Handlanger war und wer zur großen Party gekommen ist.

Elster/MZ. - Ein Mann, zwei Geburtstage, große Party, prominente Gäste. Trotz aller wirtschaftlichen Erfolge hält Chef Matthias Wegener den Ball betont flach. Der Geschäftsführer der Firma Elster Bau und Inhaber von Gerüstbau Stanitz lobt seine Mitarbeiter und betont explizit, dass er vor ihren täglichen Leistungen den Hut zieht. Vor Kurzem sei er mit seinen Jungs auf die Baustelle gefahren, mit der Ansage: Heute hilft der Chef fleißig mit! „Ich bin gelernter Maurer. Doch an diesem Tag ist mir klar geworden, das Tempo ist eine Nummer zu groß für mich. Im Endeffekt habe ich den Handlanger gespielt“, so der 58-Jährige, der mit dieser Aussage noch einmal deutlich unterstreicht, dass sein Team das Herzstück beider Unternehmen ist.