Hohndorfer Wehr hat neue Vizechefin Elisabeth Rahn wird stellvertretende Wehrleiterin der Feuerwehr Hohndorf

Die Hohndorfer Feuerwehrmitglieder rechnen ihre Herausforderungen im zurückliegenden Jahr ab. 2026 kommt schon ein weiterer Alarm dazu.

Von Klaus Adam 13.01.2026, 10:00
Alle Geehrten und Beförderten der Freiwilligen Feuerwehr Hohndorf
Alle Geehrten und Beförderten der Freiwilligen Feuerwehr Hohndorf Foto: Klaus Adam

Hohndorf/MZ. - Die Hohndorfer Feuerwehr hat eine neue stellvertretende Wehrleiterin: Elisabeth Rahn. Sie wurde auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend einstimmig gewählt. Ihr Vorgänger Sven Idelberger musste das Ehrenamt aufgeben, weil er aus Hohndorf weggezogen ist. In bewegten und bewegenden Worten bedankte er sich bei seinen Kameraden für die Zusammenarbeit und versprach, den Kontakt weiterhin zu pflegen.