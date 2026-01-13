Die Hohndorfer Feuerwehrmitglieder rechnen ihre Herausforderungen im zurückliegenden Jahr ab. 2026 kommt schon ein weiterer Alarm dazu.

Hohndorf/MZ. - Die Hohndorfer Feuerwehr hat eine neue stellvertretende Wehrleiterin: Elisabeth Rahn. Sie wurde auf der Jahreshauptversammlung am Sonnabend einstimmig gewählt. Ihr Vorgänger Sven Idelberger musste das Ehrenamt aufgeben, weil er aus Hohndorf weggezogen ist. In bewegten und bewegenden Worten bedankte er sich bei seinen Kameraden für die Zusammenarbeit und versprach, den Kontakt weiterhin zu pflegen.