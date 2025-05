Axien/MZ. - Die ehrenamtlichen Helfer der Bücherkirche Axien haben in der vergangenen Woche zu ihrer Bestürzung feststellen müssen, dass jemand ihre Dekoration mitgenommen hat. Dabei handelt es sich nicht um irgendein Stück, sondern das Porträt der britischen Sängerin Amy Winehouse. Dieses wurde filigran und in stundenlanger Kleinstarbeit von Katrin Zarrad aus Klöden in ein Buch gefaltet. Das Buch, das den Bereich Musik schmückte, war eine Anerkennung für die Leistung der Ehrenamtlichen in der Kirche sein. Diese sind zutiefst betroffen und bitten denjenigen, der dieses Einzelstück mitgenommen hat, es wieder zurückzugeben, damit es wieder alle Besucher erfreuen kann. Sie würden auch sehr gerne den Kontakt zur Künstlerin vermitteln.