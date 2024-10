Am Montagnachmittag musste die Feuerwehr nach Jessen Nord ausrücken.

Einsatz in Jessen Nord: Anwohner vergessen Essen auf dem Herd

Jessen/MZ/KA. - In den Kranichweg in Jessen Nord wurde die Feuerwehr am Montag gegen 16.30 Uhr gerufen.

Die Einsatzkräfte rückten mit dem für Fälle in Wohngebieten üblichen Aufgebot an Mensch und Technik aus. Die Wohnungsinhaberin war wohl kurzzeitig außer Haus. Es stellte sich heraus, dass auf dem Herd vermutlich vergessenes und daher angebranntes Essen den Einsatz auslöste. Die Einsatzkräfte konnten sich über ein Fenster Zutritt verschaffen.