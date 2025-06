Prettin/MZ. - Der achtjährige Tariko muss sich ziemlich anstrengen. Denn der Fisch, den er am Haken hat, lässt sich nicht so einfach aus dem Wasser ziehen. Die Angel biegt sich. Wieder und wieder versucht der Junge aus dem Saalekreis, ihn an Land zu bekommen. Doch plötzlich ist der Druck weg, der Fisch ist vom Haken. Nicht am Ufer ist das Tariko passiert, sondern am Drillsimulator. An ihm können die Teilnehmer des Jugendcamps des Landesverbandes Sachsen-Anhalt im Touristenzentrum Prettin testen, wie ein Fisch mittels Angel an Land geholt werden kann, wahlweise aus dem Meer oder aus einem Binnengewässer.

