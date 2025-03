Landesanglerverband führt zum dritten Mal in Folge Jugendcamp am Prettiner Kiessee durch. Welche Gründe es dafür gibt, wieviel Besucher erwartet werden und welcher Verein unterstützt.

Warum das Jugendcamp zum dritten Mal in Folge am Prettiner Kiessee stattfindet

Prettin/MZ. - „Die Bedingungen vor Ort sind optimal“, sagt Bernd Bormann vom Landesanglerband, denn der Kiessee in Prettin sei in puncto Angelplätze das Nonplusultra im Land. Deshalb habe sich der Verband entschieden, das Jugendcamp zum dritten Mal in Folge in Zusammenarbeit mit dem Angelverein „Lachs“ Prettin dort Ende Juni (27. bis 30.) zu veranstalten.