Holzdorf/MZ. - Ein kurzer Pfiff genügt, dann herrscht Ruhe. Waldpädagoge Detlef Schulze steht mit dem Spaten in der Hand vor 55 Kindern der Evangelischen Grundschule Holzdorf und stellt kurz den Baum des Jahres vor. Die in der Gegend eher seltene Mehlbeere, erzählt der frühere Förster, kommt gut mit den zunehmenden Trockenperioden klar, denn aufgrund des Klimawandels nehmen die resistenteren Sorten künftig eine bedeutendere Rolle in puncto Pflanzung ein. Die junge Generation an Förstern, so Schulze, baue bereits den Wald der Zukunft. Der Prozess dauere etwa 150 bis 200 Jahre. „Försterin ist für Mädchen ebenfalls ein spannender Beruf“, ruft der Waldpädagoge in die Menge, denn für eine Umgestaltung brauche es eben auch qualifiziertes Personal.