Mit einer abwechslungsreichen „Reise um die Welt“ feierten die Hohndorfer gemeinsam den Jahreswechsel und sorgten mit Musik, Tanz und Humor für beste Stimmung.

Ein Dorf hebt ab: Warum man Silvester in Hohndorf nicht verreisen muss

Kapitän Wolfgang Nachbar (70 Jahre) und seine Crew führen musikalisch um die Welt.

Hohndorf/MZ. - Wer an Silvester verreist, braucht normalerweise Koffer, Tickets und starke Nerven. In Hohndorf reichten am 31. Dezember hingegen gute Laune, ein Teller fürs Buffet und ein bisschen Reiselust. Unter dem Motto „Reise um die Welt“ startete die legendäre Silvesterparty des Dorfes pünktlich um 19.30 Uhr – ganz ohne Jetlag, aber mit umso mehr Applaus.