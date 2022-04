Ein augenscheinlich junger Mann überfällt am Freitag in Annaburg den Edeka-Markt

Schreck am frühen Morgen. Wie die Leiterin des Supermarktes das Geschehen erlebt und was die Polizei sagt.

Annaburg/MZ - Es ist die Situation, die wohl niemand erleben möchte, wer in Supermärkten, Tankstellen oder anderen Geschäften an der Kasse sitzt: Er oder sie schaut plötzlich in die Mündung einer Waffe. Und doch ist es geschehen. Am frühen Freitagmorgen - es ist 6.40 Uhr, der Edeka-Markt Höhne hat seit zehn Minuten geöffnet - zückt ein Mann eine Pistole und fordert das Geld aus der Kasse.