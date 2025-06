In bewegten Worten bedankt sich Anne-Kathrin Weiner in der Vernissage im Jessener Schloss für die Ausstellung und die sie ehrenden Anmerkungen.

Jessen/MZ. - „Joy To The Person Of My Love“ spielt Dorothea Schulze auf ihrer Böhmischen Hakenharfe. Ein Lied aus der Renaissancezeit. Die Annaburgerin eröffnet zu diesem Wochenausklang damit eine besondere Vernissage im oberen Foyer des Jessener Schlosses. Das englische „joy“ (Freude) könnte in diesem Fall wohl auch übersetzt werden mit „Ehre“.