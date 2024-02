Am Hauptbahnhof Jessen ist es am Samstagabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Auslöser war offenbar ein Mann, der in einem Fußball-Fanzug ohne Führerschein gepöbelt haben soll.

Jessen/MZ. Ein Reisezug mit Fans des Fußballclubs Rot-Weiß Essen hatte am Sonnabendabend einen längeren, ungeplanten Aufenthalt auf dem Bahnhof in Jessen. Landes- und Bundespolizei waren mit fünf Einsatzfahrzeugen und Sondersignalen dorthin geeilt. Aus dem Zug, der aus Dresden kam, wo sich Dynamo Dresden und Rot-Weiß Essen am Nachmittag in der 3. Liga ein 2:2-Unentschieden geliefert hatten, ist ein verletzter Mann geholt worden. Deshalb war auch der DRK-Rettungsdienst dorthin beordert worden.