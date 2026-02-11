Der Elsteraner Carneval Verein läutet mit der zweiten Großveranstaltung drei tolle Tage ein. Wie Präsident Karsten Röder die Entwicklung des ECV bewertet und was ihn besonders freut.

Das Prinzenpaar Katalin und Sven Maihofer, hier bei der Proklamation mit dem Hofstaat, gehört zu den Hoheiten des ECV.

Elster/MZ. - „Ich habe meine Elternzeit bewusst in den Februar gelegt“, sagt Karsten Röder, denn die Zeit vor Aschermittwoch sei schon „mit sehr speziellen Herausforderungen“ verbunden. Vor dem Start in drei tolle Tage haben die Narren des Elsteraner Carneval Vereins (ECV) bereits ihr Aufwärmprogramm in der Lausitz absolviert. Beim „Zug der fröhlichen Leute“ in Cottbus, dem größten Karnevalsumzug in den neuen Bundesländern, haben die Mitglieder des ECV mit für gute Stimmung gesorgt. „Der Bus ist mit 52 Personen bis auf den letzten Platz besetzt gewesen“, so der Präsident, der den Zusammenhalt mit „richtig gut“ bewertet.