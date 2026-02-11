Stadtverwaltung prüft Neuer Wochenmarkt an beliebtem Freizeitort in Halle
Die Stadtverwaltung prüft die Einrichtung eines neuen Wochenmarktes. Der Ort mutet zunächst ungewöhnlich an, doch im Stadtrat gab es grünes Licht.
Halle (Saale)/MZ. - In Halle soll die Einrichtung eines neuen Wochenmarktes geprüft werden, das bestätigte die Stadtverwaltung jüngst bei einer Ausschusssitzung im Stadthaus. Der Ort dürfte den meisten Hallensern gut bekannt sein. Für einen Wochenmarkt wirkt er auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) fand die Idee sehr gut.