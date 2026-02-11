Die Stadtverwaltung prüft die Einrichtung eines neuen Wochenmarktes. Der Ort mutet zunächst ungewöhnlich an, doch im Stadtrat gab es grünes Licht.

Der Marktplatz in Halle ist nur einer von zwei Standorten für einen Wochenmarkt. Bald soll noch ein neuer Ort dazukommen.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle soll die Einrichtung eines neuen Wochenmarktes geprüft werden, das bestätigte die Stadtverwaltung jüngst bei einer Ausschusssitzung im Stadthaus. Der Ort dürfte den meisten Hallensern gut bekannt sein. Für einen Wochenmarkt wirkt er auf den ersten Blick ungewöhnlich, aber Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) fand die Idee sehr gut.