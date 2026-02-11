Zum wiederholten Mal wird die hallesche Buchhandlung mit dem gesamtdeutschen Preis geehrt. Das Geschäft geht nun ins Rennen um den Hauptpreis „Beste Buchhandlung“.

Deshalb erhält das „heiter bis wolkig“ in Halle den Deutschen Buchhandlungspreis 2025

Inhaberin Theresa Donner freut sich über die erneute Auszeichnung mit dem Deutschen Buchhandlungspreis.

Halle (Saale)/MZ. - Das „heiter bis wolkig“ hat es wieder geschafft. Schon zweimal wurde die hallesche Buchhandlung mit ihren beiden Läden in der Gütchenstraße und der Richard-Wagner-Straße in Halle in den vergangenen Jahren mit dem Deutschen Buchhandlungspreis ausgezeichnet. Nun gehört sie erneut zu den Preisträgern.