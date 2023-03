In Im Jessener Ortsteil Dixförda wird die frühere Gaststätte von Ortsteilbeirat, Heimat- und Kulturverein und Stadt renoviert. Warum Schweinitzer Spielleute dabei sind.

Mit vereinten Kräften wird in der Gaststube Dixförda der alte Fußbodenbelag herausgerissen.

Dixförda/MZ - „Wir haben hier schon ein paar hundert Stunden geleistet“, sagt Alex Erich. „500 bis 600“, macht er es später noch etwas konkreter. Der Vorsitzende des Dixfördaer Ortsteilbeirates lässt an diesem Wochenende extra eine private Baustelle liegen, um seinen Mitstreitern in der früheren Gaststätte des Ortes zur Hand zu gehen. Heute ist sie Dorfgemeinschaftshaus und damit eine Herzensangelegenheit des Ortsbeirates in Dixförda.