Obwohl – oder gerade weil – die Situation um die Prettiner Turnhalle unverändert ist, steigt die Unzufriedenheit unter denjenigen, die trainieren wollen. Wie es weitergehen soll.

Weder der übliche Sportunterricht noch Training mit den Vereinen ist seit mehreren Wochen in der Prettiner Turnhalle möglich. Einige kommen daher zusammen, um das jahrelange Problem zu besprechen (von links): Schulleiterin Sylvie Ebermann, Alexander Schicht, Kerstin Gräfe, Matthias Braun, Dirk Schulze, Birgit Brückmann, Matthias Döring und Rüdiger Strube.

Prettin/MZ. - Immer wieder würden sich die Menschen in Prettin erkundigen, wie es um die Turnhalle steht, sagt Dirk Schulze. Der Ortsbürgermeister und Stadtrat (IG) ist daher an diesem Montag mit einigen Nutzerinnen und Nutzern für ein Gespräch mit der MZ an der Halle zusammengekommen.