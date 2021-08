Diese wichtigen Hinweise sollten Gäste beachten

Die Vorbereitungen in Jessen sind getroffen. Was zu beachten ist und wem in einer Spendenaktion besondere Unterstützung zuteil werden soll.

Ein kleiner Streifzug durch die Geschichte des Jessener Schul- und Heimatfestes, etwa zu Stars, die hier auftraten, sowie zur Historie der Stadt ist in einem Schaufenster vom Fotoatelier von Angelika Wimmer in der Langen Straße möglich. Aus Anlass der Festtage wurde dieser besondere Blickfang gestaltet.

Jessen - Das 183. Schul- und Heimatfest in Jessen wird am heutigen Freitag fortgesetzt. Wie es um die Vorbereitung steht und was zu beachten ist, wird im Folgenden beantwortet.

Wie können sich Besucher von Musikveranstaltungen testen lassen, die nicht geimpft sind oder als genesen gelten?

Den Festgästen werden hier zwei Möglichkeiten angeboten. Ein Corona-Testservice aus Wittenberg wird mit mehreren Personen unmittelbar am Festgelände (an der Straße Schulfestplatz, gegenüber vom „Schützenhaus“) tätig sein. Geöffnet ist am Freitag und Sonnabend jeweils von 18 bis 22 Uhr, am Sonntag von 15 bis 20 Uhr. Da sich schwer abschätzen lässt, wie groß der Bedarf ist, wird auch in Verantwortung der Stadtverwaltung Jessen getestet. Das geschieht in der Kindertagesstätte „Koboldmühle“ am Schwanenteich. Dort wird das am Freitag, Sonnabend und Sonntag jeweils von 20 bis 22 Uhr angeboten. Für den Besuch des Jahrmarkts am Tage (bis 19 Uhr) sind keine Tests erforderlich. Die Gäste sind aufgefordert, die Abstands- und Verhaltensregeln der aktuellen Eindämmungsverordnung zu beachten.

Wie sieht der Heimatfestverein den vier Tagen entgegen?

„Es ist alles vorbereitet. Erforderliche Genehmigungen liegen vor“, sagt Festvereinsvorsitzender Benno Loff. Er lobt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und der Polizei. Mit der Umsetzung der vergangenen Veranstaltungen sei der Verein zufrieden. „Die Resonanz war recht positiv.“ Die Schlossnacht mit Matthias Wacker und Freunden sowie die Angebote der Winzer seien toll gewesen. Was dort auf die Beine gestellt wurde, dafür müsse man den Hut ziehen und den Organisatoren Respekt zollen.

Hat sich am Programmablauf noch etwas geändert und was wünschen sich Organisatoren?

Am veröffentlichten Programm hat sich fast nichts geändert. Benno Loff wies noch darauf hin, dass der ökumenische Abendsegen in der Nikolai-Kirche am Sonntag bereits ab 20 Uhr erfolgt, nach dem Kirchenkonzert für Orgel und Flöte. Freuen würde sich der Festverein, wenn Einwohner noch für mehr Fahnen- und Wimpelschmuck sorgen.

Über welche Strecke führt der Vereinsauszug am Sonntagnachmittag?

Der Auszug wird diesmal ausschließlich von den Arbeitsgruppen des Schul- und Heimatfestvereins (keine anderen Vereine, keine Unternehmen) gestaltet. Sie haben sich dafür einiges einfallen lassen. Los geht es 13.30 Uhr in Jessen-Nord, von dort wird mit musikalischer Begleitung über die Geschwister-Scholl- und die Ludwig-Hosch-Straße zur B 187 gezogen. Auf ihr wird diesmal nur eine kleine Strecke absolviert, denn es wird an der Ampelkreuzung in den Schlossweg abgebogen, so dass die Behinderungen für den Durchgangsverkehr nur von kurzer Dauer sind. Über den Schlossweg geht es zum Markt und dann weiter zum Festgelände.

In Aussicht gestellt war eine Spendenaktion für Flutopfer. Was ist da vorgesehen?

„Es ist mir sehr wichtig darauf hinzuweisen, dass sowohl auf dem Jahrmarktgelände als auch am Schützenhaus Behältnisse für Spenden aufgestellt werden“, sagt Benno Loff. Es ist geplant, mit diesem Geld der stark betroffenen Stadt Schleiden in Nordrhein-Westfalen zu helfen. Schleiden sei in etwa so groß wie Jessen. Die hiesigen Einwohner hätten einen anderen Bezug zu der Katastrophe als andere. „Denn uns ging es auch mal gar nicht gut“, sagt Benno Loff zu vergangenen extremen Hochwasserlagen und Schäden im Stadtgebiet.

Was müssen Verkehrsteilnehmer beachten?

Am Freitag kommt es zwischen 19 und 20 Uhr in der Langen Straße zu Behinderungen (Hissen der Festfahne, Auszug zum Platz). In der Annaburger Straße (Bereich Festplatz und Schützenhaus) gilt bis Montag für Fahrzeuge 30 Kilometer pro Stunde und auf der Straße Schulfestplatz zehn km/h. (mz)