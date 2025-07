Halle/MZ - Das Auto ist gepackt, die Fahrt in den Urlaub kann beginnen – nur noch ein kurzer Stopp an der Tankstelle steht an. Wer im Ferienmonat Juli seinen Tank allerdings an einer Zapfsäule in Sachsen-Anhalt füllen möchte, zahlt Höchstpreise: In Ostdeutschland ist Tanken derzeit spürbar teurer als im Westen und Süden der Bundesrepublik. Das ist das Ergebnis einer ADAC-Auswertung. Demnach ist der Liter Super E10 in Sachsen-Anhalt bundesweit mit durchschnittlich 1,70 Euro am teuersten. Zum Vergleich: Im Saarland, dem günstigsten Bundesland, kostet der Liter zehn Cent weniger. Auch bei Diesel ist das Ost-West-Gefälle sichtbar. Hier ist Sachsen-Anhalt mit 1,64 Euro pro Liter nach Brandenburg das im Durchschnitt zweitteuerste Bundesland.

