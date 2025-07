Bill Kaulitz schreibt Geschichte: Als erster deutscher Mann ziert er alleine das Cover der „Vogue Germany“. Das Shooting fand in seinem Heimatort Loitsche bei Magdeburg statt. Dort, wo seine Karriere begann.

Tokio-Hotel-Sänger Bill Kaulitz zeigt auf Instagram sein „Vogue“-Cover in seinem alten Heimatdorf.

Loitsche. - Zum ersten Mal ziert ein deutscher Mann alleine das Cover der deutschen „Vogue“: Bill Kaulitz, berühmter Sänger der Band Tokio Hotel, wurde für die neueste Ausgabe der Zeitschrift in seinem alten Heimatort Loitsche bei Magdeburg in Szene gesetzt. Damit kehrt der 35-Jährige für die Sommerausgabe, die am 12. Juni erschien, dorthin zurück, wo für ihn alles begann.

Als erster deutscher Mann ist Bill Kaulitz alleine auf dem Cover der deutschen Ausgabe der "Vogue" zu sehen. Foto: Vogue Germany/Frederike Helwig

„Es ist das, was ich wollte“, sagt Bill sichtlich bewegt auf Instagram, als er das neue Cover zum ersten Mal in den Händen hält. Er ist erst der zweite Mann, dem diese Ehre zuteilwurde. Zuvor durfte im deutschen Raum lediglich James-Bond-Darsteller Daniel Craig 2008 das „Vogue“-Cover schmücken.

Vogue-Fotoshooting als Hommage an Wurzeln von Bill Kaulitz

Der Ort für das Shooting wurde mit Sorgfalt ausgesuchte: Loitsche, das Heimatdorf der Kaulitz-Zwillinge, wurde ebenso zur Kulisse wie der nahegelegene „Kalimandscharo“, der Salzberg am Rand von Magdeburg. In dieser Szene posiert der Musiker unter anderem in einem ausgefallen schwarzen Outfit eines deutschen Modelabels.

Für die "Vogue"-Bilder steht Bill Kaulitz mit seiner Hündin Alfia Pearlpop vor dem „Kalimandscharo“ in Loitsche. Foto: Vogue Germany/Frederike Helwig

Auch einige seiner alten Vertrauten waren bei dieser besonderen Produktion dabei, zum Beispiel sein Kindheitsfreund Andreas Gühne. Er kennt Bill und seinen Bruder Tom Kaulitz schon seit der Schulzeit am Gymnasium in Wolmirstedt.

Bill Kaulitz: Vom Außenseiter zum internationalen Star

Tokio Hotel wurde 2005 mit „Durch den Monsun“ zum weltweiten Phänomen. Bill und sein Zwillingsbruder Tom waren erst 15 Jahre alt, als ihr Song die deutschen Charts und viele Teenie-Herzen eroberte.

„Damit hatte keiner gerechnet, Bill und Tom am wenigsten. Als sie nach diesen Ferien zur Schule zurückkamen, war das überhaupt nicht mehr möglich“, beschreibt Andreas Gühne die damalige Situation in der Vogue.

Plötzlich waren die beiden Teil eines öffentlichen Spektakels, das ihre Kindheit ebenso prägte wie ihre weitere Laufbahn. „Schon am zweiten Schultag wurde der Schulleitung der Rummel zu viel, und Bill und Tom wurden für ein Jahr vom Unterricht befreit“, so Gühne im Interview mit der Vogue.

Zurück zu den Wurzeln: Bill Kaulitz steht vor dem Ortsausgangsschild von Loitsche, der Gemeinde, wo er aufgewachsen ist. Foto: Vogue Germany/Frederike Helwig

Heute hat Bill Kaulitz sein eigenes Gesicht gefunden – ebenso als Künstler wie auch als Mensch. Er hat das Versteckspiel seiner frühen Jahre abgestreift und ist angekommen.

Dieses neue Selbstverständnis durfte jetzt für das berühmte „Vogue“-Cover für die Nachwelt dokumentiert werden.