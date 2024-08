Magdeburg. - Nach dem großen Erfolg der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" kündigen die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill eine zweite Staffel ihrer Reality-Show an. In einem Instagram-Video hüpfen die beiden fröhlich vor einer Werbung auf dem Sunset Boulevard umher, dann sagt Bill freudestrahlend: "Es geht weiter. Staffel 2." Und Tom ergänzt: "Wir sind schon am Drehen."

Wann genau die zweite Staffel bei Netflix zu sehen ist, verrät der Streamingdienst nicht. Das Unternehmen gibt nur bekannt, dass sich Fans noch etwas gedulden müssen: Erst im kommenden Jahr soll die Fortsetzung zu sehen sein.

Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" gewährt Einblicke in Privatleben der Tokio-Hotel-Zwillinge

Die erste Staffel der Reality-Show läuft seit Juni auf Netflix – in Deutschland und Österreich stieg sie auf Platz eins der Streaming-Charts ein. Bereits in diesen acht Folgen geben die 34-jährigen Zwillinge viele Einblicke in ihr Privatleben. Ob Bills Techtelmechtel mit Marc Eggers, ihre Geburtstagsfeier in der Wüste oder auch ein Besuch bei ihrer Mutter in Deutschland – die Kamera ist immer mit dabei.

Tom und Bill Kaulitz waren Anfang der 2000er mit ihrer Band Tokio Hotel bekannt geworden. Schnell ging es für die beiden Zwillinge sowie ihre Bandkollegen Georg Listing und Gustav Schäfer an die Spitze der Charts. Wegen des riesigen Erfolgs, der auch seine Schattenseiten hatte, zogen die Kaulitz-Brüder, die ursprünglich in dem kleinen Ort Loitsche wohnten, aus Sachsen-Anhalt weg. Inzwischen leben sie in den USA.