Am Wochenende treffen sich die Motocrosser zum vierten Lauf der X-Cup-Serien in Jessen.

Jessen/MZ. - Staub dürfte dieses Jahr hinter dem Jessener Solarkraftwerk kaum ein Thema sein. Der Regen der vergangenen Tage hat die Sandpiste gut gewässert. Fast zu gut – am Freitagvormittag sind bereits erste Pfützen auf der Motocross-Bahn zu erkennen.

Gierslebener Rennen

An diesem ersten Augustwochenende findet auf der Motocross-Strecke in Jessen das vierte Rennen des diesjährigen X-Sport-Cups statt. „Wir erwarten etwa 200 bis 230 internationale Fahrer, davon 15 bis 20 Seitenwagen“, sagt Danny Obeck. Die Serie umfasse 2024 insgesamt sieben Rennwochenenden, erläutert der Veranstalter und Vorsitzende des Vereins X-Sport Giersleben.

Zu sehen seien an beiden Tagen alle Klassen von Cross-Motorrädern. „Von der PW 50 über MX 1 und 2 bis hin zu Seitenwagen und Quads“, zählt Pascal Theimer auf. Vormittags stünden die Trainings und nachmittags die Rennen an, erläutert der Vorsitzende des Jessener Motocross-Clubs (MC). Bei den Trainings sei das erste ein freies. „Beim zweiten wird die Zeit genommen“, ordnet er ein. Der Fahrer mit der schnellsten dürfe sich als Erster seine Startposition aussuchen.

Zur Vorbereitung auf das Rennwochenende aus Jessens Motocrossstrecke wird auch das Gras an der Kinderbahn gemäht. (Foto: Thomas Keil)

Dabei gehöre der Samstag mit vier Rennen ab 12.30 Uhr dem Nachwuchs und der Sonntag mit fünf Wettfahrten ab 12 Uhr den Erwachsenen. „Ich freue mich auf die Klassen MX 1 und MX 2 am Sonntag – das sind die jungen Wilden“, macht der Jessener klar. Doch auch die Fahrten der Seitenwagen seien spektakulär. Der Lokalmatador und Altmeister Christian Sabin lasse das Heimrennen zwar aus, doch mit Lukas Thiele steht einer der jungen Wilden des Jessener MC in den Startlöchern. „Er will mit seiner 125-Kubikzentimeter-Zwei-Takt-Maschine zweimal antreten – am Samstag bei den Nachwuchsrennen und am Sonntag bei der MX 2.“

Jedes Rennen dauere 15 Minuten plus eine Runde. „Es gewinnt, wer die meisten Runden geschafft hat.“ Ausnahmen sind lediglich die Jüngsten auf ihren 50-er Maschinen mit 10 Minuten und das MX1/MX2-Rennen mit 20 Minuten, plus der jeweiligen obligaten Runde.

Zuschauer gern gesehen

Wer das Spektakel mit eigenen Augen sehen möchte, sollte etwas Kleingeld für den Eintritt parat halten. „Bis 12 Jahre ist der Eintritt frei, darüber kostet die Tageskarte acht Euro“, sagt der Vereinsvorsitzende. Es gebe aber auch Wochenendtickets. Wer alles von Anfang bis Ende erleben möchte, muss zeitig aufstehen. „Die Anmeldung und Maschinenabnahme ist früh um 7 Uhr.“

„In den Klassen MX 1 und MX 2 fahren die jungen Wilden", sagt Pascal Thiemer, Vereinsvorsitzender MC Jessen. (Foto: Thomas Keil)

Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Den Getränkewagen haben die Motocrosser am Freitag mit als Erstes in Position gebracht. „Am Samstag steht eine Currywurst-Imbissbude parat“, lockt Pascal Thiemer. Für den Sonntag habe der Verein einen Foodtruck organisiert. Die Siegerehrung ist am Sonntag um 15.30 Uhr geplant.

Zeitpläne: https://www.facebook.com/X.Sport.Giersleben/