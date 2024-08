Markus Kralisch aus Groß Naundorf ist bei der Drachenboot-Europameisterschaft in Tschechien im deutschen Kader angetreten. Wie er die Rennen erlebt hat.

Wassersport am Rand de rAnnaburger Heide

Gross Naundorf/MZ. - Dass bei der Europameisterschaft der Drachenbootfahrer der deutsche Kader auf Platz drei des Gesamtmedaillenspiegels gelandet ist, liegt wohl auch zu einem guten Teil an der Drachenboothochburg Groß Naundorf, also zumindest an einem der Bewohner.