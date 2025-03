Wichtiger Zeuge erscheint im Prozess nicht. Richter setzt zwei neue Termine an.

Gerichtsverfahren um Einbruch beim „Wir“-Verein in Jessen im Jahr 2021

Jessen/Dessau/MZ. - Das Berufungsverfahren eines Mannes aus Jessen bleibt vor der 4. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau ein schwieriges Unterfangen. Wie bei einem ersten Anlauf im Oktober vorigen Jahres erschien am vergangenen Montag ein wichtiger Zeuge erneut nicht. Deshalb beraumte Oliver Kunze, der Vorsitzende Richter, gleich zwei Fortsetzungstermine an. Diese finden am 3. und 17. März statt.