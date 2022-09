„Der Prozess des Hans Litten“ in der Lichtenburg Die Verzweiflung einer Mutter - Ein Theaterstück über den in Prettin inhaftierten Anwalt, der Hitler in die Enge trieb

Nach zwei Jahren Vorbereitung erlebt „Der Prozess des Hans Litten“ seine Uraufführung am authentischen Ort in Prettin. Hans Litten hatte als Rechtsanwalt im Jahr 1931 in einem Prozess den damaligen NSDAP-Chef Adolf Hitler als Zeugen in die Enge getrieben. Noch in der Nacht des Reichstagsbrandes ließ Hitler ihn festnehmen. Unter anderem war Litten drei Jahre bis 1937 in der Lichtenburg eingesperrt. Das Stück schildert aber nicht nur den aufrührenden Kampf der Mutter um ihren Sohn.