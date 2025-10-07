Evangelische Singschule Annaburg-Prettin „Deutschland singt und klingt“: Prettin singt für den Frieden
Das Mitmachkonzert fand in Prettin am Tag der Deutschen Einheit statt. Sowohl Chöre aus der Region als auch Teilnehmer des Spontanissimo-Gitarrenprojekts musizierten dort.
07.10.2025, 12:00
Prettin/MZ. - Ein fast identisches Liedheft zur Hand wurde am Freitag in wohl über 250 Orten in ganz Deutschland zur Hand genommen. Einer davon war die Elbestadt Prettin. Bei angenehmem Herbstwetter wurden an der Stadtkirche Sankt Marien die Lieder gesungen, die zum Tag der Deutschen Einheit passten und dieses besondere Ereignis vor nunmehr 35 Jahren würdigten.