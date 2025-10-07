weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Evangelische Singschule Annaburg-Prettin: „Deutschland singt und klingt“: Prettin singt für den Frieden

Evangelische Singschule Annaburg-Prettin „Deutschland singt und klingt“: Prettin singt für den Frieden

Das Mitmachkonzert fand in Prettin am Tag der Deutschen Einheit statt. Sowohl Chöre aus der Region als auch Teilnehmer des Spontanissimo-Gitarrenprojekts musizierten dort.

Von Frank Grommisch 07.10.2025, 12:00
Auf dem Kirchplatz in Prettin fanden sich am Feiertag viele Sängerinnen und Sänger zu "Deutschland singt und klingt" ein und begingen so den Tag der Deutschen Einheit.
Auf dem Kirchplatz in Prettin fanden sich am Feiertag viele Sängerinnen und Sänger zu "Deutschland singt und klingt" ein und begingen so den Tag der Deutschen Einheit. (Foto: Frank Grommisch)

Prettin/MZ. - Ein fast identisches Liedheft zur Hand wurde am Freitag in wohl über 250 Orten in ganz Deutschland zur Hand genommen. Einer davon war die Elbestadt Prettin. Bei angenehmem Herbstwetter wurden an der Stadtkirche Sankt Marien die Lieder gesungen, die zum Tag der Deutschen Einheit passten und dieses besondere Ereignis vor nunmehr 35 Jahren würdigten.