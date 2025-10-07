Das Mitmachkonzert fand in Prettin am Tag der Deutschen Einheit statt. Sowohl Chöre aus der Region als auch Teilnehmer des Spontanissimo-Gitarrenprojekts musizierten dort.

Auf dem Kirchplatz in Prettin fanden sich am Feiertag viele Sängerinnen und Sänger zu "Deutschland singt und klingt" ein und begingen so den Tag der Deutschen Einheit.

Prettin/MZ. - Ein fast identisches Liedheft zur Hand wurde am Freitag in wohl über 250 Orten in ganz Deutschland zur Hand genommen. Einer davon war die Elbestadt Prettin. Bei angenehmem Herbstwetter wurden an der Stadtkirche Sankt Marien die Lieder gesungen, die zum Tag der Deutschen Einheit passten und dieses besondere Ereignis vor nunmehr 35 Jahren würdigten.