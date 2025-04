Löben/MZ - Der Rotmilan schaut interessiert bei seinem Überflug, was an der Brücke über die Schwarze Elster in Löben geschieht. Hier trifft sich am Morgen die Kommission für die Deichschau, wie sie im Wassergesetz des Landes vorgeschrieben ist. Nach verschiedenen Elbeabschnitten steht jetzt der erste Kontrollgang an der Schwarzen Elster an. Es ist die längste Strecke, die bei einer Deichschau im Flussbereich Wittenberg des Landesbetriebs für Hochwasserwirtschaft und Wasserwirtschaft (LHW) zu absolvieren ist.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.