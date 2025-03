In Jessen wird der Deich der Schwarzen Elster saniert. Mit welchem Verfahren dabei eine Dichtwand in den Wall eingezogen wird. Ob das Schul- und Heimatfest beeinträchtigt ist?

Sanierungsarbeiten am Deich der Schwarzen Elster in Jessen gestartet

Hochwasserschutz in Jessen

Hinter dem Jahn-Haus in Jessen wird derzeit der archäologische Erkundungsstreifen wieder verfüllt.

Jessen/MZ. - Eine grau-braune Furche zieht sich derzeit in Jessen von der Straßenbrücke parallel zum Deich der Schwarzen Elster bis zum Jahn-Haus und darüber hinaus. Hier schaufelt ein Bagger am Deich abgelagerte Erde in einen 40 Zentimeter tiefen Graben. Dieser ist eigentlich erst vor ein paar Tagen gezogen worden.