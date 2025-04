Der Berliner Künstler Heinz Krüger stellt zu Ostern sein Wandbild zu den Lebens- und Schaffensstationen Friedrichs des Weisen vor. Was dabei besonders wirkte.

Das Wandbild des Künstlers Heinz Krügers macht Geschichte in Annaburgs Kirche erlebbar

Annaburg/MZ. - Seine Bildcollage über Friedrich den Weisen stellte Heinz Krüger am Ostersamstag in der Annaburger Kirche vor. Über die Vorstellung der Tafel am Bundeswahltag, 23. Februar, hatte die MZ bereits berichtet.