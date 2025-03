Die Veranstaltungsreihe zur Würdigung Friedrichs des Weisen ist in Annaburg erfolgreich angelaufen. Welchen Beitrag ein Berliner Architekt beisteuert.

Annaburg/MZ. - Es ist die dritte Veranstaltung zur Würdigung des Lebens von Kurfürst Friedrich dem Weisen. Ein Geschichtenfrühstück im Porzellaneum in Annaburg. Dessen Trägerverein, die Stadt Annaburg und die evangelische Kirche hatten sich zusammengetan, um das Wirken des Landesherren für die Lehren Luthers und der Reformation zu würdigen. Anlass ist wie mehrfach berichtet der 500. Todestag des Beschützers Luthers. Friedrich der Weise ist am 5. Mai 1525 in Lochau, dem heutigen Annaburg, gestorben.