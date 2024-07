Am Samstag findet in der Mehrzweckhalle Jessen das „Heimatfest Darts Open“ statt. Knapp 100 Teilnehmer werden hier um den Wanderpokal spielen. Der Verein hofft auf viele Zuschauer.

In diesem Jahr wird in Jessen das zweite „Heimatfest Darts Open“ stattfinden. Das Turnier wird in der Mehrzweckhalle Jessen ausgetragen.

Jessen/MZ. - Am Samstag ist es soweit. Mit dem Anwurf auf eine der Dartscheiben beginnt in der Mehrzweckhalle Jessen die erste Veranstaltung im Rahmen des diesjährigen Schul- und Heimatfestes.

Darauf ist Karl Kollmann ziemlich stolz: „Wir sind ja fast alle Jessener und es ist natürlich gut, wenn man einen Programmpunkt beisteuern kann und sich einbringt.“ „Wir“, das sind die Mitglieder der Dart-Abteilung beim SV Allemannia Jessen. Erst seit ein paar Jahren gibt es diese Abteilung. Dieses Jahr laden sie bereits zum zweiten Mal zum „Heimatfest Darts Open“. Gespielt wird Steeldart mit Gruppenphase und K.-o.- Phase. Zuschauer, betont Karl Kollmann ausdrücklich, sind herzlich willkommen!

Zahlreiche Anmeldungen

Wer teilnehmen will, sollte sich am besten vorher anmelden. Ob Kurzentschlossene noch einen Platz am Board ergattern können, ist allerdings fraglich. Denn bereits jetzt steht gut ein Dutzend auf der Warteliste. Nur 96 Plätze gibt es. „Zwischenzeitlich standen 26 Spieler auf der Warteliste“, sagt Kollmann. Der Teamkapitän der ersten Mannschaft erklärt, dass bei 13 Boards, auf denen gespielt wird, nicht mehr als 96 Teilnehmer spielen können.

Oliver Rehbein aus Wünsdorf, der Gewinner des vergangenen Jahres, wird am Samstag auch wieder mit dabei sein. Neben ihm steht Ulrike Plass, Abteilungsleiterin Darts in Jessen. (Foto: Verein)

„Bei mehr Spielern bräuchten wir mehr Boards. Sonst ist das nicht zu schaffen“. Dass die Nachfrage so groß ist, damit hat er nicht gerechnet. Im vergangenen Jahr gab es 76 Teilnehmer. Die Spieler reisen aus Berlin, Brandenburg, Sachsen und ganz Sachsen-Anhalt nach Jessen. Dass es soweit gekommen ist und die Jessener Dartspieler über die Region hinaus bekannt sind und gern besucht werden, liegt wohl auch an der erfolgreichen Teilnahme am Turnier um den Landespokal Mitteldeutschland bei der Mitteldeutschen Dartsliga. Außerdem ist es seiner Mannschaft gelungen, in die erste Bezirksliga Sachsen-Anhalt Ost aufzusteigen, sagt Kollmann. Der Sieger der „2. Heimatfest Darts Open“ bekommt einen Wanderpokal sowie eine Geldprämie.

Rechts steht der Wanderpokal. (Foto: Verein)

Prämien für Top Acht

Am Samstag werden überhaupt nicht nur die Erst- bis Viertplatzierten auf dem Siegertreppchen gekürt. Wie Kollmann erklärt, wird auch die beste Dame, der Spieler mit der weitesten Anreise und alle, die unter die Top Acht gekommen sind, beglückwünscht und mit Preisgeld bedacht. „Wenn man bei knapp hundert Spielern unter die besten acht gekommen ist, hat man das verdient. “

Das Turnier findet ab 10.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Jessen statt und wird gemeinsam mit Jessens Bürgermeister Michael Jahn (SPD) gegen 10 Uhr eröffnet.