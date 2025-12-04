Zum dritten Mal ehrt der Stadtrat Jessen ehrenamtlich tätige Menschen in einer eigenen Veranstaltung. Was ihnen in diesem Jahr im Schützenhaus geboten wird - mit vielen Bildern.

Die Jessener Schlagersängerin Nadine Fabielle verzaubert die Gäste des Abends mit eigenen Titeln und zum Schluss auch einem Weihnachtslied.

Jessen/MZ. - „Die Veranstaltung war sehr schön und dem Anliegen angemessen.“ Diesen Satz von Annett Struck und ihrer Vereinskollegin Astrid Krumbholz hört der MZ-Redakteur allenthalben von den befragten Gästen bei einer spontanen Kurzumfrage. Die beiden Frauen vertreten den Jessener Frauenchor auf der Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlich Tätigen in der Stadt Jessen.