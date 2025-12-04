weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Jessen
    4. >

  4. Stadtrat würdigt freiwilliges Engagement: Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche im Schützenhaus Jessen

Stadtrat würdigt freiwilliges Engagement Dankeschön-Abend für Ehrenamtliche im Schützenhaus Jessen

Zum dritten Mal ehrt der Stadtrat Jessen ehrenamtlich tätige Menschen in einer eigenen Veranstaltung. Was ihnen in diesem Jahr im Schützenhaus geboten wird - mit vielen Bildern.

Von KLAUS ADAM Aktualisiert: 04.12.2025, 10:45
Die Jessener Schlagersängerin Nadine Fabielle verzaubert die Gäste des Abends mit eigenen Titeln und zum Schluss auch einem Weihnachtslied.
Die Jessener Schlagersängerin Nadine Fabielle verzaubert die Gäste des Abends mit eigenen Titeln und zum Schluss auch einem Weihnachtslied. (Foto: Klaus Adam)

Jessen/MZ. - „Die Veranstaltung war sehr schön und dem Anliegen angemessen.“ Diesen Satz von Annett Struck und ihrer Vereinskollegin Astrid Krumbholz hört der MZ-Redakteur allenthalben von den befragten Gästen bei einer spontanen Kurzumfrage. Die beiden Frauen vertreten den Jessener Frauenchor auf der Dankeschön-Veranstaltung für die ehrenamtlich Tätigen in der Stadt Jessen.