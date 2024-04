In Plossig baut der Dampfmaschinen- und Mühlenvereineinen Backofen. Wo dieser entsteht und von wo man demnächst einen guten Blick darauf hat.

Dampfmaschinen- und Mühlenverein: Wo in Plossig ein Backofen entsteht

Tradition in Sachsen-Anhalt

Seit Dienstag mauert André Ziehe das Backhäuschen an Plossigs Mühle in die Höhe.

Plossig/MZ. - Weithin zu sehen ist die neue Plossiger Mühle. Sie ist das Kernprojekt des hiesigen Dampfmaschinen- und Mühlenvereins. Doch so einsam soll sie am Dorfende nicht bleiben. Hier an der Straße nach Lebien ist eine regelrechte Großbaustelle.