Charlotte Gundermann aus Zahna feiert ihren 101. Geburtstag. Was die schlimmste und schönste Zeit in ihrem Leben gewesen ist und warum die Seniorin jeden Morgen zur Lupe greift.

Zahna/MZ. - Charlotte Gundermann sitzt mit der Lupe in der Hand am Tisch und studiert die Zeitung. „Ohne Morgenlektüre geht es nicht. Ich löse auch noch Kreuzworträtsel“, meint die sehr rüstige Seniorin, die am 16. Mai ihren 101. Geburtstag gefeiert hat „Ich lese sowieso viel. Das hält mich fit.“ Früher habe sie mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann Horst täglich lange Spaziergänge gemacht, doch nach zwei Knieoperationen senden die Beine eindeutige Signale. „Ich bin jetzt auf Gehhilfen angewiesen“, erzählt das Geburtstagskind, die mit Treppensteigen im Haus keine Probleme hat. „Geht schon. Da halte ich mich am Geländer fest.“