Schienenbruch in Elster: Am Mittwoch war der Bahnübergang in der Gielsdorfer Straße gesperrt. 15 Arbeiter waren im Einsatz, um die beschädigten Gleise zu reparieren. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet.

Bahnübergang Gielsdorfer Straße gesperrt. Wie lange die Arbeiten dauern.

Elster/MZ - Aufgrund der angekündigten Bauarbeiten ist der Bahnübergang in der Gielsdorfer Straße in Elster am Mittwoch gesperrt gewesen. In diesem Bereich mussten die Schienen aufgrund eines Bruchs ausgewechselt werden.