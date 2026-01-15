Straßensperrung in Elster Bahnübergang Gielsdorfer Straße gesperrt. Wie lange die Arbeiten dauern.
Schienenbruch in Elster: Am Mittwoch war der Bahnübergang in der Gielsdorfer Straße gesperrt. 15 Arbeiter waren im Einsatz, um die beschädigten Gleise zu reparieren. Der Straßenverkehr wurde umgeleitet.
15.01.2026, 11:15
Elster/MZ - Aufgrund der angekündigten Bauarbeiten ist der Bahnübergang in der Gielsdorfer Straße in Elster am Mittwoch gesperrt gewesen. In diesem Bereich mussten die Schienen aufgrund eines Bruchs ausgewechselt werden.