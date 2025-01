Zwischen Schweinitz und Holzdorf kam es am 23. Januar zu einem Verkehrsunfall. Drei Personen wurden verletzt.

Jessen/MZ - Der 38-jährige Fahrer eines Skodas befuhr am 23. Januar um 17.20 Uhr eine Privatstraße in Richtung B 187 mit der Absicht, diese geradeaus in Richtung Mönchenhöfe zu überqueren.

Dabei kam es auf der Kreuzung zum Zusammenstoß mit einem Opel, dessen 80-jähriger Fahrer die B 187 aus Richtung Schweinitz kommend in Richtung Holzdorf befuhr. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 80-jährige Beifahrerin des Opels wurden leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus wurde von allen abgelehnt. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Bergung der Fahrzeuge war die B 187 zweitweise gesperrt.