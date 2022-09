Auf dem Annaburger Markt wird gearbeitet zum Thema Arbeitsmarkt

Yvonne Fiedler, Isabella Lang und Martin Wohlgemuth (von links) auf dem Markt in Annaburg am Infomobil der Arbeitsagentur „Tour de Chance“

Annaburg/MZ - Auf den ersten Blick hat es etwas von Gemütlichkeit, wie die Drei da auf dem Annaburger Marktplatz in ihren Gartenstühlen vor dem Kleinbus sitzen. Doch das täuscht. Isabella Lang, Yvonne Fiedler und Martin Wohlgemuth sind zum Arbeiten in die Stadt gekommen, die fast am östlichsten Rand des Landes liegt. Ganz bewusst sei das Trio, das im Auftrag der regionalen Agentur für Arbeit unterwegs ist, in die Kleinstadt gefahren. Seit Monatsbeginn ist das Team mit wechselnden Mitstreitern in der Region unterwegs.