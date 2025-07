Asphalt-Offensive in Jessen: Drei Orte, drei Baustellen, viele Umleitungen

Straßenbau in Jessen

Thomas Mende bearbeitet die Gullideckel in Gerbisbach, damit starten die Straßenbauarbeiten an der Durchfahrtsstraße.

Jessen/MZ. - Thomas Mende von der GLW (Garten-, Landschafts- und Waldbau) Lehmann GmbH aus Zahna bearbeitet einen Gullieinlass in der Dorfstraße in Gerbisbach. Die Einlässe in der Ortsdurchfahrtsstraße durch Gerbisbach werden von ihm und seinen Kollegen erneuert. Dies dient der Vorbereitung für das Aufbringen einer neuen Straßendecke.