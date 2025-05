Jessen/MZ - Ein lebendiges Bild bietet sich am Freitagvormittag am Schwanenteich in Jessen: zahlreiche Stände, bunte Kinderecke, engagierte Berater und mittendrin Mütter und Väter, die nach der Elternzeit oder einer längeren Phase der Arbeitslosigkeit zurück ins Berufsleben möchten. Der erste Familienaktionstag, organisiert von der Agentur für Arbeit Sachsen-Anhalt-Ost und dem Jobcenter Landkreis Wittenberg, richtete sich gezielt an Menschen, die Familie und Beruf unter einen Hut bringen wollen.

