Moped in Brand, Auto-Einbruch, Messer-Bedrohung und der Unfall eines Krankenwagens: Die Polizei hatte am Freitag und Samstag in Naumburg gut zu tun.

Naumburg/hbo. - Ein 16-Jähriger war am Samstag in Naumburg mit seinem Moped in der Jenaer Straße unterwegs, als er gegen 17 Uhr plötzlich Feuer im Motorbereich feststellte. Der junge Mann sprang von seinem Moped herunter, welches kurz darauf im Vollbrand stand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. „Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst wegen Schocksymptomen behandelt. Er wurde leicht verletzt“, ist einer Mitteilung der Polizei zu entnehmen.

Autoscheibe eingeschlagen, Bargeld geklaut

Die Beamten wurden am Sonnabend in Naumburg zudem in die Poststraße gerufen. Dort bemerkte ein Mann am Nachmittag, dass die Seitenscheibe eines Autos eingeschlagen worden war. Die auf dem Beifahrersitz abgelegte Bauchtasche samt Inhalt war verschwunden. „In ihr habe sich Bargeld im dreistelligem Bereich befunden. Der Schaden am Pkw wird auf rund 500 Euro geschätzt“, so die Polizei.

Streit unter Alkohol: Mit Messer bedroht, niemand verletzt

Tages zuvor, am Freitag, rückten die Ordnungshüter gegen 21.30 Uhr am Curt-Becker-Platz zu einem Streit zwischen einem 16-Jährigen und einem 35-Jährigen aus. Der Ältere zog ein Messer und drohte dem Jüngeren damit, heißt es. Anschließend verschwand er. Verletzt wurde niemand. Polizeibeamte konnten den 35-Jährigen wenig später in der Naumburger Innenstadt jedoch stellen. „Das Messer wurde bei ihm aufgefunden und sichergestellt. Beide Beteiligten waren nicht unwesentlich alkoholisiert“, erklärt die Polizei, die ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung eingeleitet hat.

Mit Blaulicht und Martinshorn: Unfall eines Krankenwagens

Drei Stunden zuvor, gegen 18 Uhr, war die Polizei in Naumburg zudem bei einem Unfall im Einsatz. Ein Rettungswagen hatte während einer Einsatzfahrt mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn vom Othmarsplatz in Richtung Kramerplatz abbiegen wollen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Auto. Es wurde niemand verletzt. Der Rettungswagen hatte keinen Patienten an Bord. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro. „Warum es zur Kollision kam, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen“, heißt es im Polizeibericht abschließend.