Es soll Fördermittel für Häuser in der Rahnestraße geben, aber der Stadtrat hat Termine gesetzt. Warum eine Entscheidung bald fallen muss.

Sanierung Vater-Jahn-Turnhalle in Zeitz

Zeitz/MZ. - Bis Jahresende hat die Stadtverwaltung Zeit, den städtebaulichen Vertrag mit den potenziellen Bauherrinnen der Rahnestraße 6/7 abzuschließen. So will es der Beschluss des Zeitzer Stadtrates. Der wiederum wurde gefasst, als die Stadträte aufgerufen waren, die Prioritätenliste aufzustellen. Sprich, festzulegen, in welcher Reihenfolge die ursprünglich eingereichten Projekte für Strukturwandelmittel der Altstadtsanierung bedacht werden sollen.