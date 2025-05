In Brehna zeigt die Sonne die Stunden an - Litfasssäule offenbart Geheimnisse

Brehna/MZ. - „Mach es wie die Sonnenuhr, zähl die heit’ren Stunden nur.“ So heißt es in einem altbekannten Spruch. In Brehna gibt es mehrere solcher Zeitmesser, die nur dann die geschlagene Stunde anzeigen, wenn die Sonne auf die installierten Geräte scheint. Eine von ihnen hat jetzt jedoch eine besondere Verjüngungskur erhalten: die am Thiemendorfer Teich.