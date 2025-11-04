Annaburgs Rosenprinzessin Cäcilia Askar hat schon bald Halbzeit. Mit eigens entworfenen Autogramm-Karten besucht sie die „Heideröschen“ und macht klar, wie sehr sie das Amt genießt.

Annaburger Rosenprinzessin: „Wäre am liebsten noch drei Jahre im Amt“

Annaburg/MZ. - Cäcilia Askars Autogramm-Karten sind gerade erst frisch gedruckt. Schon herrscht unter den „Annaburger Heideröschen“ großes Interesse, sich eine davon zu sichern. Während des ersten Trainings nach der Ferienpause ist also Autogrammstunde angesagt. Denn neben dem Tanzen sind die jungen Mädchen auch große Fans ihrer Rosenprinzessin.