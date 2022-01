Annaburger Grundschüler lesen für Madagaskar

Annaburg/MZ - Schülerinnen und Schüler der Grundschule „Michael Stifel“ Annaburg nehmen an der bundesweiten Aktion „Lesen für Unicef“ teil und sammeln so Spenden für das Unicef-Bildungsprojekt „Let us learn“ in Madagaskar. Darüber wurde jetzt aus der Bildungseinrichtung informiert.

Bei der Aktion lesen die Schülerinnen und Schüler ihren Mitschülern, Eltern und auch Sponsoren vor. Dabei erhalten sie für jede gelesene Seite einen bestimmten Spendenbetrag von Sponsoren, die sie im Vorfeld für die Aktion gewonnen haben, zum Beispiel Eltern, Verwandte und Freunde. In der Schule wird dazu eine Ausstellung „Unicef macht Schule“ organisiert und Bücher mit Begleitheften zur Verfügung gestellt. Außerdem dürfen die Schüler und Schülerinnen aus eigenen Büchern vorlesen.

Die „erlesenen“ Spenden fließen zur Hälfte in das Bildungsprojekt „Let us learn“ und helfen Mädchen und Jungen in Madagaskar, eine Schule zu besuchen. Die andere Hälfte des Betrages kommt der Grundschule zugute.

„Wir freuen uns, bei der Aktion ‚Lesen für Unicef‘ mit dabei zu sein, weil sie Kindern Spaß macht und wir gleichzeitig viel damit bewirken“, sagt Antje Berger, Schulleiterin der Grundschule Annaburg. „Mit den Spenden können wir neue Bücher für die Bibliothek unserer Schule anschaffen oder andere Leseprojekte davon finanzieren. Gleichzeitig geben wir Kindern in Madagaskar die Chance, rechnen, lesen und schreiben zu lernen.“

In Madagaskar haben vor allem Kinder aus armen Familien keine Möglichkeit zu lernen. Damit können sie der Armut nur schwer entkommen. Mit dem Schulbesuch bekommen die Mädchen und Jungen eine Perspektive und damit auch wieder die Hoffnung auf ein selbstbestimmtes Leben.

Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, baut in besonders benachteiligten Regionen im Süden von Madagaskar Klassenräume auf und stattet die Schulen mit Lernmaterial und Latrinen aus. Gemeinsam mit seinen Partnern bildet Unicef auch Lehrer aus, damit sie lernen, kindgerecht zu unterrichten.

Erstmals erhalten bundesweit Schulen die Möglichkeit, die Aktion „Lesen für Unicef“ durchzuführen. Die Aktion findet vom 31. Januar bis zum 18. Februar statt. Die Annaburger freuen sich darauf, dabei zu sein.