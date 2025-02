In diesem Jahr ist Friedrich der Weise in Annaburg allgegenwärtig. Zwölf Veranstaltungen sollen das Leben des Kurfürsten würdigen. Welche Rolle eine Zeitkapsel spielt.

Sie alle sind mit Herzblut dabei, Friedrich den Weisen in diesem Jahr in Annaburg groß zu machen. Von links: Heiko Juraschek, Karin Reihs, Thomas Finke und Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt.

Annaburg/MZ. - Um Friedrich den Weisen kommt in diesem Jahr wohl niemand herum – zumindest nicht in Annaburg und Umgebung. Das zeigt auch der Veranstaltungskalender der Stadt. Zwölf Termine stehen geschrieben, die sich allesamt um den Kurfürsten drehen – und das bis in den September hinein. Wortwörtlich im Mittelpunkt der Veranstaltungsreihe steht der 5. Mai – der 500. Todestag Friedrich des Weisen, schließlich starb dieser in Lochau, dem heutigen Annaburg.