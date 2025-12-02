EIL:
Zweites Lichterfest der Kita „Abenteuerland“ Annaburg feiert Lichterfest: Feuerwehr und Spielmannszug sorgen für Highlights
Laternen, Spielmannszug und Stockbrot: Das zweite Lichterfest der Kita „Abenteuerland“ lockte zahlreiche Besucher an. Mit Laternenumzug, Musik und Feuerschalen sorgten die Kinder und Helfer für stimmungsvolle Adventsatmosphäre.
02.12.2025, 12:00
Annaburg/MZ. - Es war wieder ein voller Erfolg: Das zweite Lichterfest der Annaburger Kindertagesstätte „Abenteuerland“ zog – wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr – zahlreiche kleine und große Besucher an.