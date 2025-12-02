weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Zweites Lichterfest der Kita „Abenteuerland“ Annaburg feiert Lichterfest: Feuerwehr und Spielmannszug sorgen für Highlights

Laternen, Spielmannszug und Stockbrot: Das zweite Lichterfest der Kita „Abenteuerland“ lockte zahlreiche Besucher an. Mit Laternenumzug, Musik und Feuerschalen sorgten die Kinder und Helfer für stimmungsvolle Adventsatmosphäre.

Von Annette Schmidt 02.12.2025, 12:00
Nach dem Umzug genießen die Besucher des 2. Lichterfestes der Annaburger Kita „Abenteuerland“ auf deren Gelände die gemütliche Atmosphäre mit Würstchen und Stockbrot.
Nach dem Umzug genießen die Besucher des 2. Lichterfestes der Annaburger Kita „Abenteuerland“ auf deren Gelände die gemütliche Atmosphäre mit Würstchen und Stockbrot. (Foto: Nadine Jäger)

Annaburg/MZ. - Es war wieder ein voller Erfolg: Das zweite Lichterfest der Annaburger Kindertagesstätte „Abenteuerland“ zog – wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr – zahlreiche kleine und große Besucher an.