Laternen, Spielmannszug und Stockbrot: Das zweite Lichterfest der Kita „Abenteuerland“ lockte zahlreiche Besucher an. Mit Laternenumzug, Musik und Feuerschalen sorgten die Kinder und Helfer für stimmungsvolle Adventsatmosphäre.

Nach dem Umzug genießen die Besucher des 2. Lichterfestes der Annaburger Kita „Abenteuerland“ auf deren Gelände die gemütliche Atmosphäre mit Würstchen und Stockbrot.

Annaburg/MZ. - Es war wieder ein voller Erfolg: Das zweite Lichterfest der Annaburger Kindertagesstätte „Abenteuerland“ zog – wie schon bei der Premiere im vergangenen Jahr – zahlreiche kleine und große Besucher an.