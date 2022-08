Alarmierungen in Löben häufig wegen Bränden

Seit 50 Jahren gehört Christa Arndt der Freiwilligen Feuerwehr Löben an. In der Jahreshauptversammlung wird das von Annaburgs Bürgermeister Stefan Schmidt und Ortswehrleiter Patrick Ermisch besonders gewürdigt.

Löben/MZ - Groß ist die Zahl der Einsätze, die in diesem Jahr schon von der Ortswehr Löben gemeistert werden mussten. Bereits 35 Mal wurden die Ehrenamtlichen alarmiert. Groß ist auch der Wunsch, dass endlich die Brandserie im Umfeld des Ortes enden möge. Immer wieder ist es in den vergangenen Wochen zu Feuern in Wäldern und an Straßenrändern gekommen (die MZ berichtete mehrfach).