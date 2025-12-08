Bowling und Weihnachtsfeiern im Jessener Schlosspark-Bowling Adventszeit im Schlosspark-Bowling Jessen: Sport, Genuss und festliche Stimmung
Im Flutjahr 2002 eröffnete Ralf Hentschel das „Schlosspark-Bowling“ im Jessener Schlossweg. Was er seither anbietet und was er sich für das kommende Jahr wünscht.
08.12.2025, 12:00
Jessen/MZ. - Wer es in der Adventszeit nicht ganz so ruhig, sondern auch etwas sportlich möchte, der kann im Schlosspark-Bowling in Jessen beides miteinander verbinden. Erst der Bowlingvergleich und dann ein gemütliches Essen in der Gemeinschaft oder umgekehrt, diese Entscheidung ist im Vorfeld zu treffen. Die einen mögen es so, andere so.