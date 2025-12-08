Im Flutjahr 2002 eröffnete Ralf Hentschel das „Schlosspark-Bowling“ im Jessener Schlossweg. Was er seither anbietet und was er sich für das kommende Jahr wünscht.

Im Schlosspark-Bowling kann es in der Advents- und Weihnachtszeit sportlich zugehen. Ralf Hentschel und sein Team freuen sich auf die Gäste.

Jessen/MZ. - Wer es in der Adventszeit nicht ganz so ruhig, sondern auch etwas sportlich möchte, der kann im Schlosspark-Bowling in Jessen beides miteinander verbinden. Erst der Bowlingvergleich und dann ein gemütliches Essen in der Gemeinschaft oder umgekehrt, diese Entscheidung ist im Vorfeld zu treffen. Die einen mögen es so, andere so.