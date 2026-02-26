Vom ersten Auftritt 1986 bis heute: Warum die Elbaue-Musikanten ein fester Teil der regionalen Kultur sind – und was das Jubiläum so besonders machte.

40 Jahre, drei Gründer und ein voller Saal – das war das Jubiläum der Elbaue-Musikanten (mit Fotogalerie)

Von der DDR bis heute

Walter Fromm (mit Mikrofon) moderierte die Festveranstaltung. Er ist bei Auftritten regelmäßig die Gesangsstimme der Elbaue-Musikanten.

Jessen/MZ - Mit viel Musik und zahlreichen Gästen feierten die Elbaue-Musikanten (Musikverein Jessen) am Sonnabend ihr 40-jähriges Bestehen. Das vierstündige Programm, das auch durch Tanzrunden ergänzt wurde, hat die Musikformation vorwiegend selbst gestaltet.