Mit Herz und Ball: Tennisclub Jessen feiert 30-jähriges Bestehen. Warum der Verein in vieler Hinsicht Vorbild in Sachsen-Anhalt ist und wie der Stadtname Profitrainer anlockt.

Aus Anlass des runden Jahrestages gibt es auch eine extra Kulisse für Erinnerungsfotos. Michael Fischer, Axel Schmidt (Mitte) und Benno Loff (links) zeigen sich hier mit einer Tasche voller Überraschungen, die vom Landesverband aus Anlass des Jahrestages geschenkt wurde.

Jessen/MZ. - Wenn er den Tennisclub in Jessen besuche, dann stelle er immer wieder Veränderungen fest. Der Präsident des Tennis-Landesverbandes Sachsen-Anhalt, Axel Schmidt, gratuliert am Sonnabend den Sportlerinnen und Sportlern zu einem besonderen Ereignis. Der Tennisclub Jessen besteht seit 30 Jahren. Das wird vom frühen Nachmittag bis in den späten Abend hinein gefeiert.