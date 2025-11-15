Cheerleader des Schweinitzer Spielmannszuges feiern in Mönchenhöfe ihr 30-jähriges Bestehen. Wie 1995 alles angefangen hat und wann die Gruppe ihren Tiefpunkt erlebt.

30 Jahre Cheerleader in Schweinitz: Vom Tiefpunkt zum großen Jubiläum

Trainerin Mandy Thieme zeigt zwei Fotos aus der Vergangenheit von Spielmannszug und Cheerleader.

Schweinitz/MZ. - Was lustig gemeint ist, klingt eher nach Steilvorlage: 30 Jahre Cheerleader in Schweinitz, 30 Mitglieder – in zehn Jahren sollen es passend zum Geburtstag 40 sein. Es gebe viele junge Familien in der Gegend, meint Trainerin Mandy Thieme mit einem Augenzwinkern, sie habe schon ganz andere Zeiten erlebt. 2012 zum Beispiel standen die Cheerleader des Spielmannszuges kurz vor dem Aus.